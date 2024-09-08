右太もも裏の負傷で戦列を離れているソフトバンクの柳田悠岐外野手（35）が8日、福岡県筑後市のファーム施設でノックを受けた。センターの位置についた柳田は後方の打球を小走りでキャッチ。加速しながら前進してボールをつかむ場面もあった。柳田がノックを受ける動画を西スポWEBOTTO！のXがアップするとファンから「ぎー！！！！さん！！！！」「しっかり身体作り出来てるみたいやし、復帰も間近」「ついに守備練習始め