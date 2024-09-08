福岡県警城南署は8日、福岡市城南区干隈2丁目の施設内で同日午前11時15分ごろ、女性が見知らぬ男からつきまとわれ、声をかけられた後、身体をつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒をよびかけた。男は70代で身長165くらい。白色の短髪に黄色の半袖上衣、ベージュ色の短パン、黒色の靴、白色の帽子、メガネを着用していたという。