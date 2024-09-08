Jリーグは９月８日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催した。横浜はヤン・マテウスのゴールで先制も、その後、３失点して札幌に１−３で敗戦。敗れたものの２戦合計７−４で２年連続の準決勝進出を果たした。新潟は町田に０−２で黒星も、第１戦との合計５−２で９年ぶりのベスト４へ。川崎は先制される展開も、遠野大弥の終了間際の同点弾で１−１のドロー。合計２−１で準々決勝突破を果たした。名古