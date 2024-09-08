侍ジャパン・井端弘和監督（49）が8日、自宅のある横浜市青葉区の区制30周年を記念した講演会に招かれた。元明大監督で、大学日本代表監督も務めた善波達也氏（62）との対談も行った。井端監督は「ユニホームを脱いでからいいお付き合いさせてもらって、“ジャパンはこうだ”などアドバイスをいただいている」と感謝した。トップチームの指揮官に就任する前にU12代表の監督も2年間務め、当時から助言を授かったという。「信