２０２１年３月いっぱいでＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅを脱退し、ジャニーズ事務所も退所した岩橋玄樹が６日、ＳＮＳを更新。夢やビジョンなどについて投稿した。「あなたが見た世界は、あなたの決断にすべて影響を与える」などと英語で投稿。ロサンゼルスで撮影したと思われる写真を複数枚添えた。アイスコーヒーを飲んでいる写真では、右腕のタトゥーがこれまでよりさらに濃く、ワイルドになっているのが分かる。岩橋は１日から