女子カヤックシングル200メートル（運動機能障害KL1）決勝出場した瀬立モニカ＝パリ郊外（共同）カヌー女子カヤックシングル200メートルの瀬立は東京大会後に受けた2度の左手首の手術から再起し、前回の順位を一つ上回る過去最高の6位。「うれしさ7割、悔しさ3割かな」と目を潤ませながら、にこりと笑った。決勝は勢いよく飛び出し、横からの波や風に苦しんで後半に失速したが「練習してきた成果は出せた。気持ち良かった」