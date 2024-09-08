第７８回セントライト記念・Ｇ２が９月１６日、中山の芝２２００メートルで行われる。報知杯弥生賞ディープインパクト記念勝ち馬のコスモキュランダ（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎）は皐月賞２着、日本ダービー６着。王道路線で崩れぬ地力は、このメンバーでは一枚上の存在。中山は持続力が生きる得意コースで、秋の大仕事へ、ここは勝っておきたい一戦だ。日本ダービー１１着以来のアーバンシック（牡３歳、美浦・武井亮厩