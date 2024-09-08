ルヴァン杯の準々決勝第２戦４試合が８日、各地で行われ、４強が出そろった。＊＊＊横浜ＦＭは札幌に１―３で敗れたが、第１戦での大量リードを生かし、２戦合計７―４で勝ち上がりを決めた。２大会連続の準決勝進出となる。町田―新潟は町田が２―０で勝利したものの、２戦合計５―２で新潟の勝ち上がりが決定。Ｊ１で優勝を争う２位の町田だが、天皇杯に続きルヴァン杯でも姿を消した。川崎は甲府と１―１で引き