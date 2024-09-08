牧之原市の認定こども園で園児が通園バスに置き去りにされ死亡した事件から2年が経ち、8日、園の関係者らが遺族のもとを訪ねました。この事件は、おととし9月、牧之原市の川崎幼稚園で、当時3歳の河本千奈ちゃんが通園バスに置き去りにされ、重度の熱中症で死亡したものです。８日、園を運営する榛原学園の理事長や元・クラス担任など、5人が遺族のもとを訪れました。面会を終えた理事長によりますと、千奈ちゃんの遺留品を見なが