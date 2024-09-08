伊勢崎オートのG1「第31回ムーンライトチャンピオンカップ」は8日、12Rで優勝戦が行われ、青山周平（39＝伊勢崎）が残り5周で先頭に立つと、そのまま押し切って1着。同レース3連覇を達成した（通算105V、G1は26V）。2着に鈴木宏和、3着は森且行が入った。表彰式で3連覇の感想について聞かれ「凄くうれしいです。ここ（表彰式）に立てることは本当に幸せです」と喜びを口にした青山は「一番感じ良く乗れて良かったです」と納得