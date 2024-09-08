＜伊勢崎最終日（8日）＞群馬・伊勢崎オートレース場のナイター「第31回G1ムーンライトチャンピオンカップ」（優勝賞金350万円）は8日、最終日12Rで優勝戦（4100メートル＝8周）が行われ、8号車の青山周平（39＝伊勢崎）が優勝、大会3連覇を達成した。2着は鈴木宏和（37＝浜松）。21年1月の落車事故による大けがから復帰後初優勝を狙った森且行（50＝川口）は3着だった。16年1月の飯塚開設記念レース以来8年8カ月ぶりとなるG1