「ヤクルト５−３阪神」（８日、神宮球場）阪神はヤクルトの２発に沈み、連勝は５でストップした。阪神、オリックス、日本ハムで活躍した糸井嘉男氏（デイリースポーツ評論家）は「デーゲームで巨人と広島が負けていたので、阪神とすれば勝ちたかった。悔しい一敗になりました」と振り返った。先発・西勇は二回に山田に２ランを被弾。三回は三塁手・佐藤輝の落球からピンチを広げ、沢井に３ランを浴びた。５回５失点で６敗目