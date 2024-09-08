一昔前と比べて、嫁と姑はほどよい距離感で良好な関係を築いているケースが多いもの。だからこそ、昔は嫁と姑がいがみあっていたと聞くと「本当に？」と疑ってしまいますよね。ここではそんな、母親世代のひどい嫁いびりのエピソードを紹介します。好きな服を捨てられる「母は東京に住んでいましたが父の田舎に嫁いだんです。もともと華やかな人だったので、はやりの服もたくさん持っていたのだとか。でも、義母から派手な服は着る