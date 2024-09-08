犬のお風呂あるある？柴犬がきれいになった翌日のジンクス柴犬も気になる？家の目の前で繰り広げられるカップルの大ゲンカ／ドヤ顔柴犬どんぐり（1）鳴き声は「あわわわわわ…」キメ顔「ドヤ顔にやり」クセ強なチャームポイントを持つ柴犬の毎日には、笑いと癒しがたっぷり！イラストレーター・宮路ひまさんの2代目の柴犬としてやってきた女の子・どんぐり。自分の感情にとても正直で、細かいことはまったく気にしない性格に、子ど