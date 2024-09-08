明日は早起きだという強面男子クラスの陽キャにイラストを見られた!? 強面男子が内緒で描いた可愛らしい女の子／土田と花岡（1）腕っぷしが強く、教師からも怖がられるほどの強面男子。しかし彼には別の顔があった？学校でも一目置かれる男子高校生・土田は強面でケンカも強いことで、周囲から恐れられる毎日。けれど、実はSNSで可愛らしいイラストをアップしているオタク絵師だったのです！そんな裏の顔を誰にも知られることなく