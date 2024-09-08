ダメだ！子どもを産んでやっと分かった！ 大変すぎる家事と育児、無給でやるのがしんどすぎる／主婦の給料、5億円ほしーー!!!（1）正直甘くみてました。家事と育児ってこんなにしんどいのに、なんで無給なの!?実際にやってみるまで気づかなかった大変さに「主婦の給料、5億円ほしーー!!!」と心から叫ぶのは、日々仕事をしながら家事と育児に翻弄される鳥谷丁子さん。悲壮と爆笑が入りまじる彼女の思いに、「激しい共感の連続」「夫