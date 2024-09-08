「そろそろ卒業しないと恥ずかしいよ？」オタク女子の怖〜いリアルエピソード「見る人が見ればわかる」のがいい！ オタクがコラボグッズに求めていること／マキとマミ〜上司が衰退ジャンルのオタ仲間だった話〜3（1）同じ会社に勤める主任・間宮マキと勤続3年目の森山マミ。立場も雰囲気もまるで違う2人の共通点は、5年前にシリーズ開発がストップした乙女ゲーム「どき☆ジェネ」にハマり続けているオタクなこと。お互いがオタクだ