それどころじゃねぇもんで「大腸がないの…」BARで語りだした女性の過去とは／腸よ鼻よ01「あたし大腸がないの…」BARの片隅で語りだした女性の過去とは…？漫画家を夢見て専門学校に通っていた島袋全優さん。マンガにバイトにと忙しい毎日を送っていたとき、「便器が血まみれ」になるほどの不調が続きます。判明した病名は、一万人に一人の難病と言われる「潰瘍性大腸炎」。専門医がいない病院で、波乱の治療生活がスタートします