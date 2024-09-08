私はなんと一人暮らし歴20年越えなんです！なんだこの食感!?一人鍋を食べ始めたひと口目の衝撃／ひとりぐらしも極まれり（1）進学や就職で始まることの多い一人暮らし。一人だけの空間を満喫し、他人に干渉されず自由気ままな生活を送ることができます。その反面、細々とした家のことも全部ひとりでこなす必要も。住人が「自分ひとり」という環境は、自立心が芽生えるきっかけになるかもしれません。一人暮らし歴20年超という、人