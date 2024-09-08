Snow Manのメンバー・ラウールが自身のInstagramにて、新曲「EMPIRE」MVでの衣装ショットを公開した。 写真：美しさと凛々しさを兼ね備えたラウール「EMPIRE」衣装ショット ■Snow Man史上最速での再生数を記録中！新曲「EMPIRE」 新曲「EMPIRE」は、10月30日発売のSnow Man4枚目のオリジナルアルバム『RAYS』リード曲。MV公開後25時間で1,000万再生を記録、10日後には3,000万回再生を突破するという彼