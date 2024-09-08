お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、８日に更新されたタレント・東野幸治のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。タレント・やす子に対するＸ（旧ツイッター）での不適切な投稿を理由に活動休止しているタレント・フワちゃんに対し「誰に謝らなきゃとか思う必要はない」とメッセージを送った。渡部は動画内で東野にフワちゃん騒動について問われると、「フワちゃんのパターンは、非常に私、渡部パターンなんですよ。ずーっと