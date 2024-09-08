令和の虎で、ＦＣチャンネル代表取締役の林尚弘社長が８日、国民民主党の玉木雄一郎代表のユーチューブチャンネル「たまきチャンネル」に出演し、政治とカネの問題で不満をぶちまけた。自民党の裏金問題のテーマで、林氏は「進次郎総裁になって、自民党の支持率回復したら、裏金問題がなかったことになる」と危惧。玉木氏も裏金が政治活動以外にも使われていたことに「その分は重加算税と延滞税込みで耳をそろえて払えっていう