パリオリンピックのフェンシングで金メダルを獲得した、愛知県あま市出身の加納虹輝(かのう・こうき)選手と、銀メダルを獲得した三重県鳥羽市出身の山田優(やまだ・まさる)選手による特別教室が9月8日、春日井市で開かれました。加納選手は、パリオリンピックフェンシングの男子エペ個人で、日本人初の金メダルを獲得しました。山田選手はエペ団体で銀メダルを獲得しました。春日井市に開校したフェンシング教室「KLフェンシ