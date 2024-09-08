◆福岡六大学野球秋季リーグ戦第1週第2日九共大7―0（7回コールド）福工大（8日、九共大）プロ志望届を提出した九共大の4番笹原愛斗（4年・真颯館）が3安打3打点の活躍で視察したプロのスカウト陣に打撃でアピールした。2回に左中間を破る二塁打で出塁して先制のホームを踏み、その後も右越え二塁打、中犠飛、遊撃強襲の内野安打となった2点適時打と、全方向への安打をマークした。「犠飛は狙ったとおり。最後のヒットが