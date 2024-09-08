「ヤクルト５−３阪神」（８日、神宮球場）ヤクルトが連敗を「３」でストップ。高津監督が通算３００勝目を挙げた。投打がかみ合って連敗をストップさせると、高津監督のところへ先発・高梨が「監督」と呼ぶ。２年ぶりの今季初勝利。ウイニングボールを持つ高梨へ、指揮官も「（プロ）初勝利か」と突っ込む。「監督です」と促す右腕に、「俺は何もしてねーよ」とわけがわからない指揮官へ「３００勝らしいです」と伝えられた