１１人組ガールズグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが８日、東京・銀座の時事通信ホールで初のワンマンライブ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ１ｓｔＯＮＥＭＡＮＬＩＶＥ〜初撃。〜」を開催した。第１部と２部で計６００人を動員した。緊張感も漂わせながら熱いパフォーマンスで盛り上げた。デビューシングルの「眼差しＳｎｉｐｅｒ」や５枚目の「Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｇｒａｆｆｉｔｉ」などを次々と披露