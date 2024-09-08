気象庁は８日、午後１０時までの１時間に群馬県安中市松井田町付近で約１２０ミリの降雨があったとみられるとして、群馬県に記録的短時間大雨情報を出した。群馬県内では前橋市、桐生市、富岡市、安中市に土砂災害警戒情報が出されている。同庁は午後８時５６分にも、富岡市妙義町付近で１時間に約１００ミリの降雨があったとみられるとして、同県に記録的短時間大雨情報を出していた。