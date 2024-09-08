気象庁は群馬県で猛烈な雨が降っているとして記録的短時間大雨情報を発表しました。群馬県の富岡市妙義町付近では、8日午後8時40分までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意して下さい。この激しい雨はあと数時間続くと予想されています。