＜概況＞降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。防災関係者は、適切な対応を心がけて下さい。また、崖や沢の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、避難指示などの情報に注意して下さい。＜土砂災害警戒情報が出ている市区町村＞□富岡市