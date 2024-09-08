名古屋市名東区にある『KIKA（キカ）』は、旬の野菜とスパイスを使った、身体にやさしいカレー店です。工務店が手がけた木を基調にした店で、外観や内装にぬくもりを感じることができます。カレーはたっぷりの野菜とチキンとレモンを使いさっぱりとした後味の「KIKAカレー」と、旬の野菜と豚ミンチを使った「キーマカレー」の2種類があります。どちらも味わいたい人には2種のあいがけがオススメ