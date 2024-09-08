群馬県富岡市妙義町付近では、8日午後8時40分までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。群馬県富岡市妙義町付近で猛烈な雨関東北部や東北南部など前線や湿った空気の影響で、局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、群馬県富岡市妙義町付近では、8日午後8時40分までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。※安