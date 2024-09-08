アニメ『BLEACH』の第3クール『BLEACH 千年血戦篇‐相剋譚‐』が、テレビ東京系にて10月5日より毎週土曜23時に放送されることが決定。9月16日に開催されるプレミア上映会にて販売されるグッズ情報が発表された。【写真】9月16日開催『BLEACH 千年血戦篇‐相剋譚‐』プレミア上映会販売グッズラインナップ原作は「週刊少年ジャンプ」で連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超える漫画『BLEACH』。2004年10月より放送