ロッテは１点を追う五回、ソトの勝ち越し２点打など打者一巡の攻撃で４点。１点を返された直後の七回に愛斗の適時打、八回にはソトの２ランで加点した。佐々木は５回３失点で８勝目。楽天は投手陣が要所で粘れず、３連勝を逃した。