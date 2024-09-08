そりゃどう考えても脈ナシだな男性がおごるのが当然じゃないの!?年下男性とマッチングした女性の動揺／「女はおごられて当然」と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話1（1）絶賛婚活中の事務職・脇田アイコ34歳。婚活アプリで5歳年下の大手IT企業勤めの男性・こうきとマッチングし、食事デートにこぎつけます。「私を養ってくれる人がついに見つかった!?」とはやる気持ちの中、支払い時のこうきの行動が、アイコの度肝を抜くこと