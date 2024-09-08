パリ・パラリンピックは8日、全ての競技が終了した。金メダルを手に日本代表スタッフと喜ぶ小田凱人（中央下）と上地結衣（右下）=伊藤進之介撮影大会第12日の8日は、陸上男子マラソン（車いすT54）で鈴木朋樹が銅メダルを獲得。女子マラソン（視覚障害T12）は道下美里が4位でゴールしたが、その後3位だったスペイン選手が失格となったため順位が繰り上がり、銅メダルを手にした。道下は2016年リオデジャネイロ大会の銀、前回2