パレスチナ自治区ガザでの戦闘をめぐり、イスラエルの商都テルアビブで7日、ネタニヤフ政権がイスラム組織ハマスに捕らわれた人質の解放交渉を進めていないとして、政権に抗議する大規模デモがあった。主催者によると、約50万人が参加した。地元メディア「タイムズ・オブ・イスラエル」は、この数字が正しければ、イスラエル史上最大のデモだ、と伝えた。【写真】ヨルダン川西岸、過去20年最大規模の軍事作戦イスラエルの狙い