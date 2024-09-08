秋元康氏がプロデュースする女性アイドルグループ「WHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）」は8日、時事通信ホール（東京都中央区）で初のワンマンライブ「1st ONEMAN LIVE〜初撃。〜」を開き、昼夜2公演でのべ600人のファンが詰めかけた。【写真】「WHITE SCORPION」最年少でセンターのHANNAホワイトスコーピオンはオーディションを経て、2023年10月に結成された15〜24歳の11人組。これまでにデビュー曲「眼差しSniper」を