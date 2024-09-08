luvが、Warner Music JapanのYouTubeチャンネルにて、初のスタジオライブ『luv Live Session at Amazon Music Studio Supported by SanDisk』を9月11日21時より配信する。 （関連：日向坂46、『Am I ready?』で10作目の首位獲得J-POPのトレンド感じるソウルミュージックを集めた一枚に） 本配信では、8月に行ったスタジオライブを収録した映像を公開。ライブでの定番曲やメジャー1stシングル曲「Fuwa Fuwa」な