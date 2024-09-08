【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■香取からラブラブカップルに「つらい時期が来ると思うけど…」とエール 稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#41が9月8日に放送された。 #41では、『幸せカップル大集合！私の彼がNo.1』と題し、キャラもエピソードも強いカップル4組が大集合。34歳年下の彼氏を持つ女性や、体重100kg