プロボクシングの元日本スーパーフライ級王者・石田匠（しょう、32＝井岡）が8日、エディオンアリーナ大阪第2競技場で開催された大成ジム興行で引退式に臨み、10月1日付で「井岡ジム」を継ぎ、新名称「匠ボクシングジム」会長に就任すると発表した。石田は「井岡会長から引き継いで自分が会長として選手を育てていきます。ボクシングは甘くない。“井岡スタイル”で厳しくやっていく。世界チャンピオンを育てたい」と意気込ん