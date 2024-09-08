アイドルグループ・FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、KAWAII LAB. MATESが8日、東京・恵比寿ザガーデンホールにて合同ライブ『KAWAII LAB. SESSION vol.10 〜CUTIE STREET〜』を開催した。【動画】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、尊敬を抱く後輩アイドルにメッセージ「背中を見せれたらいいな」本公演で“本格デビュー”を迎えたCUTIE STREETのメンバーは、古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠