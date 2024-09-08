タレントの藤本美貴（39）が8日、都内で自署『ミキティ語録 前しか見ない』（CCCメディアハウス）の発売記念イベントを行い、フリーアナウンサー・中村仁美（45）とママトークで盛り上がった。【動画】中村仁美ビックリ！ 藤本美貴はディスられても「何とも思わない」夫婦ゲンカについて、藤本は「私は見せるっていうよりも、見せてもいいじゃないって思う」と持論。「何でケンカしてるのか、子どもにも一応説明するし、仲直り