【関東学院大―東海大】０−１４の前半、関東学院大の高田（中央）がトライ＝小田原市城山陸上競技場ラグビーの関東大学リーグのリーグ戦１部は８日、小田原市城山陸上競技場などで３試合が行われ、２季ぶりに１部復帰した関東学院大はリーグ６連覇中の東海大に３１―６１で敗れ、開幕戦勝利を逃した。関東大は前半からリードを許すも、高田凱斗（３年）や由比藤聖（４年）のトライなどで１４―２１で折り返す。後半は連続トラ