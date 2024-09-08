秋元康氏プロデュースの１１人組アイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイトスコーピオン、略称・ホワスピ）」が８日、東京・時事通信ホールで初のワンマンライブ「初撃。」を開催。昼夜２部構成で計６００人を動員した。本番前には報道陣向けの公開ゲネプロ後、囲み取材に応じた。ライブのタイトル「初撃。」を命名したメンバーのＮＡＴＳＵ（ナツ＝２０）は「皆さんの記憶に衝撃を与えるようなワンマンライ