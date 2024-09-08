大関返り咲きに暗雲だ。大相撲秋場所初日（８日、東京・両国国技館）、１場所での大関復帰を目指す関脇貴景勝（２８＝常盤山）が、幕内御嶽海（３１＝出羽海）に寄り切られて黒星発進。貴景勝は立ち合いで頭から当たりにいったものの、右を差されてそのまま一気に寄り切られた。取組後は「自分の相撲を取りたかった。また明日以降、集中してやるだけです」と声を絞り出した。大関カド番で臨んだ７月の名古屋場所で、５勝１０