あなたの周囲に、人の容姿や装いだけで「この人は○○だ！」と決めつけてしまう人は居ませんか？ その直感が外れた時には時すでに遅し……なんてことも。今回は、そんな人の見た目で態度を変えるママ友のお話を筆者の友人より教えてもらったのでご紹介いたします。 地味なママを「貧乏そう！」とバカにしていたママ友！その正体に驚愕！？ なんと前園長はマンションを何棟も所有する資産家だったのです。そして、Mさんが