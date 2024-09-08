プロ雀士、タレント、“役満ボディ”のグラビアアイドルとしても活躍する岡田紗佳が8日、自身のインスタグラムを更新。激レアショットの変顔を披露した。 【写真】こんな顔は見たことありません！ YouTubeチャンネル「じゃんちゅーぶ～麻雀格闘倶楽部【公式】～」で共演しているお笑いコンビ・シモリュウとの3ショットを投稿。「三人でこの変顔で写真撮ろう!って言って、あとでフォルダー見たら私し