秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイトスコーピオン）」が８日、東京・中央区の時事通信ホールで初のワンマンライブ「初撃」を開催した。昨年１２月にデビューした女性１１人組。デビュー曲「眼差しＳｎｉｐｅｒ」など全１０曲を披露し、２公演で計６００人のファンを魅了した。本番前に取材に応じたＣＨＯＣＯ（チョコ）は「初めてのライブで私たちの実力が足りてないところもあ