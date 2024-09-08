第30回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は8日、宇都宮市文化会館で中学生A部門（50人以内）があり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から24団体が出場した。市川市立三=宇都宮市文化会館審査の結果、金賞を受賞した9団体の中から、いずれも千葉県の柏市立酒井根、市川市立三、船橋市立海神の3団体が10月19日に同会館で開かれる第72回全日本吹奏楽コンクールの東関東代表に決まった。結果は次の通り