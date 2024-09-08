秋元康さんが総合プロデュースする11人組アイドルグループ「WHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）」が8日、東京・時事通信ホールで、初単独ライブ「WHITE SCORPION 1st ONEMAN LIVE〜初撃。〜」を行った。本番前には報道陣や関係者、メンバーの家族らを対象にした公開リハーサルを実施。300人の会場は満員となった。デビュー曲「眼差しSniper」を披露後、AOI（19）は「私たちの初のワンマンライブということで、とてもいい1日に